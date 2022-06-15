В ремонт татарстанских дорог вложат еще более 88 миллионов рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

На ремонт дорог в Татарстане направят еще 88,1 миллиона рублей. Средства выделяются из республиканского бюджета.

В общей сложности отремонтировать на указанную сумму планируют 5,8 км дорог общего пользования. Наибольший объем работ предстоит выполнить в населенных пунктах Пестречинского района Татарстана — 2 км 315 метров.

Кроме того, отдельно в задании заказчика указан ремонт существующей дорожно-уличной сети с асфальтобетонным покрытием населенных пунктов Пестречинского района. Ее протяженность — 719 метров.

В Пестречинском районе Татарстана также планируется привести в нормативное состояние подъезд к стоянке сельхозтехники индивидуального предпринимателя А.Г. Мангушевой в селе Кобяково. Ремонт пройдет на 295 метрах дороги.



Самый небольшой участок дороги, где запланирован ремонт, — подъезд к садоводческому некоммерческому товариществу «Алмагач» в Пестречинском районе. Его протяженность составляет всего 450 метров.

Фото: realnoevremya.ru

Отремонтировать планируется и подъезд к ремонтной мастерской закрытого акционерного общества «Бирюли» в поселке Бирюлинского зверосовхоза в Высокогорском районе. Его протяженность — 2 км 21 метр.

Заказчик ремонта — Дирекция финансирования программ дорожных работ. Ремонт необходимо завершить до 2 ноября этого года, следует из документации на портале госзакупок.

Напомним, в 2022 году в дорожный сектор Татарстана инвестируют свыше 173 миллиардов рублей. «Такого в республике никогда не было», — рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства региона Фарит Ханифов.



Татьяна Демина