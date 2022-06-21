«Ак Барс» представил план подготовки к новому сезону. Казанцы соберутся 10 июля
Казанский «Ак Барс» опубликовал план подготовки команды к предстоящему сезону в Континентальной хоккейной лиге.
- 10—11 июля хоккеисты соберутся в Казани, где будут проходить медосмотр в течение трех дней.
- С 15 июля по 5 августа «Ак Барс» будет тренироваться на своей базе в Казани.
- 6 и 7 августа казанцы сыграют контрольные встречи с альметьевским «Нефтяником» и нижнекамским «Нефтехимиком».
- С 8 по 13 августа казанцы продолжат тренировки дома, а 14-го и 15-го в Москве сыграют товарищеские матчи с местным «Спартаком».
- С 16 по 25 августа «Ак Барс» будет готовиться на своей базе к домашнему турниру Кубок TANECO, который состоится с 26 по 29 августа (здесь сыграют «Салават Юлаев», «Локомотив» и «Нефтехимик»).
- После турнира казанцы продолжат подготовку к регулярному сезону КХЛ.
Сезон Континентальной хоккейной лиги 2022/2023 стартует 1 сентября.
Прошлый сезон «Ак Барс» завершил на 4-м месте Восточной конференции. В розыгрыше Кубка Гагарина казанцы вылетели в первом раунде, уступил омскому «Авангарду» (4-2 в серии). В мае Дмитрий Квартальнов покинул клуб, на его место пришел Олег Знарок. Официально о назначении специалиста объявлено еще не было.СпортХоккей Татарстан
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