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В Елабужском районе планируют отремонтировать дороги за 86 млн рублей

05:27, 23.06.2022
В Елабужском районе планируют отремонтировать дороги за 86 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Елабужском районе Татарстана на ремонт дорог выделят более 86 млн рублей. Тендер опубликован на сайте госзакупок.

Финансируется закупка из бюджета района. Необходимо отремонтировать 4,014 км дорог до октября текущего года.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На прошлой неделе стало известно, что на ремонт дорожно-уличной сети с асфальтобетонным покрытием в населенных пунктах Нижнекамского района Татарстана выделят более 78,1 миллиона рублей. Работы профинансируют из республиканского бюджета.

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Татьяна Леухина
ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан

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