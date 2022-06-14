На ремонт дорог в Нижнекамском районе Татарстана выделят более 78 миллионов рублей
На ремонт дорожно-уличной сети с асфальтобетонным покрытием в населенных пунктах Нижнекамского района Татарстана выделят более 78,1 миллиона рублей. Работы профинансируют из республиканского бюджета.
Отремонтировать планируется 1 км 713 метров. Работы требуется завершить до 24 октября 2022 года.
Отремонтируют в этом году следующие объекты:
- участок автодороги от ул. Индустриальной до автодороги Южная;
- дорога в поселке Строителей на участке от НКЦ до завода «Микрофибра»;
- внутриквартальную дорогу от женской консультации (пр. Шинников) до заезда к жилому дому 32б по ул. Менделеева (35-й лицей);
- участок дороги в пгт Камские Поляны (участок до бассейна);
- внутриквартальную дорогу от ТЦ «Березка» до жилого дома №32 по пр. Вахитова;
- участок дороги по ул. Рифката Гайнуллина;
- дороги, прилегающие к полилингвальной школе «Адымнар», в 31-м микрорайоне с обустройством парковочных мест.
Заказчик ремонта — Дирекция финансирования программ дорожных работ. Подрядчика определят 22 июня.
В 2022 году в дорожный сектор Татарстана инвестируют 173,8 миллиарда рублей. «Такого в республике никогда не было», — рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства региона Фарит Ханифов.
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