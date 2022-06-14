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На ремонт дорог в Нижнекамском районе Татарстана выделят более 78 миллионов рублей

17:31, 14.06.2022
На ремонт дорог в Нижнекамском районе Татарстана выделят более 78 миллионов рублей
Фото: realnoevremya.ru (архив)

На ремонт дорожно-уличной сети с асфальтобетонным покрытием в населенных пунктах Нижнекамского района Татарстана выделят более 78,1 миллиона рублей. Работы профинансируют из республиканского бюджета.

Отремонтировать планируется 1 км 713 метров. Работы требуется завершить до 24 октября 2022 года.

Отремонтируют в этом году следующие объекты:

  • участок автодороги от ул. Индустриальной до автодороги Южная;
  • дорога в поселке Строителей на участке от НКЦ до завода «Микрофибра»;
  • внутриквартальную дорогу от женской консультации (пр. Шинников) до заезда к жилому дому 32б по ул. Менделеева (35-й лицей);
  • участок дороги в пгт Камские Поляны (участок до бассейна);
  • внутриквартальную дорогу от ТЦ «Березка» до жилого дома №32 по пр. Вахитова;
  • участок дороги по ул. Рифката Гайнуллина;
  • дороги, прилегающие к полилингвальной школе «Адымнар», в 31-м микрорайоне с обустройством парковочных мест.
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Заказчик ремонта — Дирекция финансирования программ дорожных работ. Подрядчика определят 22 июня.

В 2022 году в дорожный сектор Татарстана инвестируют 173,8 миллиарда рублей. «Такого в республике никогда не было», — рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства региона Фарит Ханифов.

Татьяна Демина
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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