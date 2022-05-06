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Банк России выпустил памятные монеты серии «Города трудовой доблести» — среди них есть и Казань

12:25, 06.05.2022
Банк России выпустил памятные монеты серии «Города трудовой доблести» — среди них есть и Казань
Фото: cbr.ru

Банк России сегодня объявил о выпуске в обращение памятных монет из недрагоценного металла номиналом 10 рублей серии «Города трудовой доблести». Среди них — «Казань», «Ижевск», «Иркутск», «Магнитогорск».

На монете «Казань» изображен фрагмент памятника труженикам тыла, на монете «Ижевск» — фрагмент памятника «Оружейникам Удмуртии, героям трудового фронта Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.», на монете «Иркутск» — памятник «Танк Т-34-85 «Иркутский комсомолец», на монете «Магнитогорск» — фрагмент монумента «Тыл — фронту».

Фото: cbr.ru
Фото: cbr.ru

Тираж каждой монеты — 1 млн, сообщает пресс-служба Центробанка России.

Фото: cbr.ru
Фото: cbr.ru

В конце апреля заместитель руководителя исполнительного комитета города Гузель Сагитова сообщила, что стелу «Казань — город трудовой доблести» установят у железнодорожного вокзала Казань-2 (Северный вокзал).

В марте ЦБ выпустил в обращение памятную 25-рублевую серебряную монету «Музей-заповедник «Остров-град Свияжск», Республика Татарстан» серии «Памятники архитектуры России». Тираж монеты — 1 тысяча штук.

Татьяна Леухина
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