Банк России выпустил памятные монеты серии «Города трудовой доблести» — среди них есть и Казань
Банк России сегодня объявил о выпуске в обращение памятных монет из недрагоценного металла номиналом 10 рублей серии «Города трудовой доблести». Среди них — «Казань», «Ижевск», «Иркутск», «Магнитогорск».
На монете «Казань» изображен фрагмент памятника труженикам тыла, на монете «Ижевск» — фрагмент памятника «Оружейникам Удмуртии, героям трудового фронта Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.», на монете «Иркутск» — памятник «Танк Т-34-85 «Иркутский комсомолец», на монете «Магнитогорск» — фрагмент монумента «Тыл — фронту».
Тираж каждой монеты — 1 млн, сообщает пресс-служба Центробанка России.
В конце апреля заместитель руководителя исполнительного комитета города Гузель Сагитова сообщила, что стелу «Казань — город трудовой доблести» установят у железнодорожного вокзала Казань-2 (Северный вокзал).
В марте ЦБ выпустил в обращение памятную 25-рублевую серебряную монету «Музей-заповедник «Остров-град Свияжск», Республика Татарстан» серии «Памятники архитектуры России». Тираж монеты — 1 тысяча штук.
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