В России за сутки выявили 2 500 случаев заболевания коронавирусом
За последние сутки в России выявили 2 500 случаев заболевания COVID-19. Всего заболевших по стране зарегистрировали 18 403 427 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
По данным на 21 июня, за сутки в связи с выздоровлением от COVID-19 выписали 3 440 человек. Всего вылечившихся — 17 828 837 россиян.
За сутки коронавирус унес жизни 60 россиян. Всего от инфекции скончались 380 577 человек.
Актуальная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на утро 21 июня читайте в подборке интернет-газеты.
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