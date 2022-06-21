В России за сутки выявили 2 500 случаев заболевания коронавирусом

За последние сутки в России выявили 2 500 случаев заболевания COVID-19. Всего заболевших по стране зарегистрировали 18 403 427 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 21 июня, за сутки в связи с выздоровлением от COVID-19 выписали 3 440 человек. Всего вылечившихся — 17 828 837 россиян.

За сутки коронавирус унес жизни 60 россиян. Всего от инфекции скончались 380 577 человек.

Фото: стопкоронавирус.рф

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Маргарита Головатенко