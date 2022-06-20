В Татарстане возбудили уголовное дело в отношении бухгалтера из-за растраты на сумму более 1 млн рублей

Следственные органы СК России по Татарстану по материалам УЭБиПК МВД республики возбудили уголовное дело в отношении 39-летней жительницы Альметьевска по статье «Присвоение и растрата денежных средств в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По имеющейся информации, в период с октября 2014 по декабрь 2019 года ведущий бухгалтер расчетного отдела одного из бюджетных учреждений Альметьевска, начисляя зарплату работникам закрепленных за ней образовательных учреждений, умышленно производила необоснованные выплаты своему сожителю, а затем стала распоряжаться деньгами по своему усмотрению. В результате государству причинен материальный ущерб на общую сумму больше 1 млн рублей.

Подозреваемая признала свою вину полностью. Теперь она находится под подпиской о невыезде. Следователи проводят обыски. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

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Дарья Акимова