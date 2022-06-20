В Казани за вымогательства у иностранных предпринимателей задержали участников этнической преступной группы

В Казани задержали участников этнической преступной группы, состоящей из уроженцев среднеазиатского государства. Злоумышленники вымогали деньги и занимались мошенничеством в отношении иностранных предпринимателей, сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану. По данным источников «Реального времени», речь идет о приезжих из Таджикистана.

В полицию обратился мужчина, который занимался оптовыми поставками сухофруктов. В 2017 году группа соотечественников потребовала передавать им определенную сумму вознаграждения за покровительство, и бизнесмен согласился. Но сумма вознаграждения росла, в связи с чем потерпевший обратился в полицию. В общей сложности он передал злоумышленникам 11 млн рублей.

Деятельность организатора и участников преступной группы выявили и пресекли в ходе разработки сотрудников отдела по борьбе с организованной преступностью УУР МВД по Татарстану. Группу возглавлял 52-летний ранее несудимый неформальный лидер одной из диаспор. Он же распределял роли участников.

Фото: realnoevremya.ru

Полиция установила и другие факты противоправной деятельности фигурантов. В январе 2017 года подозреваемые завладели 300 тысячами рублей молодого человека 1988 года рождения под предлогом прекращения уголовного преследования. Они обманули его, сообщив, что на него якобы заведено уголовное дело о краже. Позднее они стали вымогать у потерпевшего и его брата 300 тысяч рублей за несуществующие долговые обязательства.

Под аналогичным предлогом фигуранты вымогали 130 тысяч рублей и у рабочего по найму. В связи с финансовой несостоятельностью потерпевшего его заставили отрабатывать несуществующий долг, работая бесплатно разнорабочим в строящемся коттедже в одном из поселков города. Мужчина работал бесплатно в течение десяти дней, но долговые обязательства с него не сняли.

Еще вымогатели требовали 400 тысяч рублей (за решение конфликта) у одного из коммерсантов, занимающегося оптовыми поставками сухофруктов. Они угрожали ему физической расправой, вывозили бизнесменов в лесополосу и наносили побои.

Правоохранители задержали пятерых уроженцев страны ближнего зарубежья в возрасте от 28 до 56 лет. Их заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой», ч. 3 ст. 163 УК РФ «Вымогательство, совершенное организованной группой» (четыре факта).

В мае этого года сообщалось, что в колонии под Казанью раскрыли серию вымогательств у зэков. Судили группу других осужденных, которых в МВД и Генпрокуратуре считали ставленниками криминального авторитета.

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Маргарита Головатенко