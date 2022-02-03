В 2021 году объем ипотечного портфеля в Татарстане составил более 347 млрд рублей

В Татарстане на 1 января 2022 года объем ипотечного портфеля составил 347,6 млрд рублей. Это на 28,3% больше, чем в начале 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Отделения — Нацбанка по РТ Волго-Вятского ГУ Центробанка РФ.

За год татарстанцы взяли почти 68 тысяч ипотечных кредитов, что на 5,5% больше, чем в 2020 году. Объем выданной ипотеки возрос на 25,4% и составил более 176 млрд рублей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также на просроченную задолженность приходится менее 0,4% от общего объема ипотечного портфеля, а в целом по стране — более 0,5%.

Несколько дней назад замминистра финансов РФ Алексей Моисеев сообщил, что в текущем году может сократиться объем выданных кредитов по ипотеке. Согласно прогнозу Минфина, в стране по количеству ипотечных кредитов в 2022 году в сравнении с прошлым годом ожидается стабилизация или сокращение на 20—25%.



Диана Жиленкова