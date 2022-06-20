Минстрой планирует создать ипотечную программу для отдельных категорий граждан

Минстрой России совместно с правительством планирует создать ипотечную программу для поддержки отдельных категорий граждан, программа будет долгосрочной, сообщил ТАСС глава министерства Ирек Файзуллин.



По его словам, принятие соответствующих решений ожидается в ближайшие дни, когда состоится Госсовет по направлению строительства и жилищно-коммунального хозяйства:

— ...Соответствующие решения будут приняты, чтобы ситуация в будущем была стабильной, — отметил Файзуллин.

Фото: realnoevremya.ru

Президент России Владимир Путин, выступая на XXV Петербургском международном экономическом форуме, заявил, что считает возможным снизить ставку по льготной ипотеке до 7%. Сейчас она составляет 9%. Программа льготной ипотеки продлится до конца 2022 года.



Файзуллин после этого заявил, что программа льготной ипотеки под 7% годовых может заработать уже на текущей неделе.

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Маргарита Головатенко