Татарстанца заподозрили в убийстве отца из-за наследства

46-летний безработный житель Татарстана признался в убийстве отца, написав явку с повинной. Тело 75-летнего хозяина дома по улице Джалиля в пгт Нижняя Мактама Альметьевского района нашли 16 июня с множественными ранами в области головы, переломами костей, ребер и ссадинами конечностей, сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.



В ходе следственных действий причастность татарстанца была установлена. Конфликт между родственниками произошел из-за разногласий в вопросах наследуемого имущества и распоряжением им в дальнейшем, указывает СК.

Обвиняемого заключили под стражу. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В начале июня сообщалось, что 32-летнего жителя Заинского района Татарстана, состоящего на учете у врача-психиатра, подозревают в покушении на убийство двух человек. По версии следствия, ночью 1 июня мужчина напал на своих спавших 38-летнего и 43-летнего братьев, нанес им несколько ударов ножом, в том числе и в область жизненно важных органов. Однако они оказали ему активное сопротивление, после чего тот выпрыгнул из дома в форточку и скрылся. Его задержали в поле в нескольких километрах от дома спустя некоторое время.



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Маргарита Головатенко