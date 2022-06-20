Пора отдыхать! Кредит от Банка Казани от 9,9%*!

Теперь запланировать отдых еще проще! Уже сейчас можно оформить потребительский кредит на любые нужды со ставкой от 9,9%* по кредиту «Доверительный».



Чтобы повысить шанс на одобрение, оформляйте кредит на сайте. Это буквально несколько кликов, и не придется посещать офис.

Когда будет пройдена авторизация на портале «Госуслуги», все данные, которые ранее требовалось вводить самостоятельно, заполнятся автоматически, и при этом ставка понизится на 1%*. А в мобильном приложении решение по кредиту «Доверительный» можно получить за 1 час из любой точки мира. Можно оформить кредит сроком от 12 до 84 месяцев и суммой от 30 тыс. до 1 млн рублей.

Подробную информацию можно получить в офисах Банка, чате мобильного приложения или WhatsApp.

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