Пора отдыхать! Кредит от Банка Казани от 9,9%*!
Теперь запланировать отдых еще проще! Уже сейчас можно оформить потребительский кредит на любые нужды со ставкой от 9,9%* по кредиту «Доверительный».
Чтобы повысить шанс на одобрение, оформляйте кредит на сайте. Это буквально несколько кликов, и не придется посещать офис.
Когда будет пройдена авторизация на портале «Госуслуги», все данные, которые ранее требовалось вводить самостоятельно, заполнятся автоматически, и при этом ставка понизится на 1%*. А в мобильном приложении решение по кредиту «Доверительный» можно получить за 1 час из любой точки мира. Можно оформить кредит сроком от 12 до 84 месяцев и суммой от 30 тыс. до 1 млн рублей.
Подробную информацию можно получить в офисах Банка, чате мобильного приложения или WhatsApp.
Актуальные новости и предложения — в телеграм-канале.
Справка
* Минимальная процентная ставка по программе кредитования «Доверительный» в размере 9,9% годовых применяется для клиентов, относящихся к руководящему составу организации категории «Социально значимое предприятие»/ АО «Татэнерго» (ИНН 1657036630) / АО «Татэнергосбыт» (ИНН 1657082308) при оформлении кредита сроком на 12 месяцев на сумму от 800 000 рублей и заключении Договора расширенного страхования жизни, здоровья и потери работы. Цель кредита: потребительские нужды. Процентная ставка по программе кредитования «Доверительный» составляет от 9,9% до 24,4% годовых и зависит от категории клиента, срока и суммы кредита, заключения Договора расширенного страхования жизни, здоровья и потери работы/Договора страхования жизни и здоровья, а также соответствия клиента установленным требованиям для применения дополнительных скидок. Срок кредита: от 12 до 84 месяцев. Сумма кредита: от 30 тыс. руб. до 1 млн.руб. (но не выше суммы, определяемой исходя из платежеспособности, с учетом суммы установленного клиенту действующего лимита овердрафта по банковской карте Банка). Комиссия за выдачу кредита не взимается. С подробной информацией можно ознакомиться в офисах банка и на сайте www.bankofkazan.ru. Лицензия Банка России №708 от 27.05.2016. ООО КБЭР «Банк Казани». Не является публичной офертой
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым