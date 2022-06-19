Лавров заявил, что США поставками оружия Киеву не смогут принудить Россию к соблюдению их правил

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что с помощью поставок оружия на Украину США не смогут лишить Россию права на собственный голос в международных делах и принудить ее соблюдать их правила. Об этом сообщает RT.

По его словам, поступая так, Вашингтон добивается того, о чем объявил уже давно, что «Россия должна знать свое место». Он подчеркнул, что США прекрасно понимают, что у них не получится заставить Москву соблюдать изобретенные ими правила.

В начале июня Лавров высказал мнение, что США и Великобритания избрали рискованный путь, решив поставлять Украине установки реактивной системы залпового огня (РСЗО). Он считает, что подобные действия могут привести к еще большему числу смертей украинцев.



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Дарья Акимова