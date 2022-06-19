Первая ракетка мира Даниил Медведев проиграл в финале теннисного турнира в Германии

Первая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев проиграл поляку Хуберту Хуркачу в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Галле (Германия). Об этом сообщает «Интерфакс».

Матч завершился со счетом 6:1, 6:4 в пользу польского теннисиста. Встреча проходила 1 час 3 минуты. Медведев проиграл в финале на втором турнире подряд. На прошлой неделе он уступил представителю Нидерландов Тиму ван Рейтховену со счетом 4:6, 1:6 на соревнованиях в нидерландском Хертогенбосе.

Победитель турнира в Галле получает 500 рейтинговых очков. Призовой фонд соревнований составляет более €2,1 млн.

Фото: pixabay.com

13 июня Даниил Медведев возглавил обновленный рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Занимавший 1-е место сербский теннисист Новак Джокович опустился на третью строчку, а на 2-е место поднялся представитель Германии Александр Зверев.



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Дарья Акимова