Теннисист Даниил Медведев стал первой ракеткой мира в обновленном рейтинге ATP

Россиянин Даниил Медведев возглавил обновленный рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом сообщает «Интерфакс».

Занимавший первое место сербский теннисист Новак Джокович опустился на третью строчку, а на второе место поднялся представитель Германии Александр Зверев. В список попал еще один россиянин Андрей Рублев, оказавшись на восьмом месте.

Медведев уже возглавлял этот рейтинг с 28 февраля по 21 марта 2022 года. С 31 марта по 18 мая он не выступал на турнирах из-за операции по удалению грыжи.

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Накануне Даниил Медведев проиграл представителю Нидерландов Тиму Ван Рейтовену в финале турнира категории ATP-250 в Хертогенбосе. Игра закончилась со счетом 6:4, 6:1 в пользу нидерландца.

Дарья Акимова