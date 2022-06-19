Футбольных тренеров из Татарстана научат современным технологиям подготовки спортсменов

Фото: Максим Платонов

Более 15 миллионов на обучение 400 тренеров

Министерство спорта России озадачилось повышением квалификации тренеров и специалистов по футболу из Татарстана, которые занимаются спортивной подготовкой и реализуют общеразвивающие или предпрофессиональные дополнительные общеобразовательные программы. Как выяснило «Реальное время», усовершенствовать навыки хотят как минимум у 100 представителей республики.

Повысить квалификацию также хотят у не менее 50 тренеров из Ульяновской области. В общей сложности обучение должны будут пройти 400 специалистов.

Фото: Максим Платонов (архив)

Образовательную программу для тренеров и специалистов по футболу реализуют на территории не менее трех регионов Приволжского федерального округа. Выделят на эти цели 15,3 миллиона рублей из федерального бюджета.

Завершить 144 часа обучения тренеры и специалисты по футболу должны до 1 ноября этого года. Повышать квалификацию они будут по программам «Современные технологии подготовки спортивного резерва в футболе» и «Современные технологии подготовки футболистов на этапах спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства».

Фото: Максим Платонов (архив)

По 20 часов практики и преподаватели с опытом работы в клубах РПЛ

Заняться повышением квалификации тренеров по футболу из Татарстана должны опытные специалисты, знающие эту сферу ни один год. В реализации каждой из двух программ подготовки задействуют не менее двух преподавателей, представляющих общероссийскую спортивную федерацию по виду спорта «футбол».

Так, по программе «Современные технологии подготовки спортивного резерва в футболе» будут обучать как минимум два преподавателя с опытом тренерской деятельности по подготовке футболистов в соответствии с тематикой профессионального модуля или в клубах Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) или Футбольной национальной лиги (ФНЛ) или в футбольной сборной России за последние 10 лет.

Преподаванием программы «Организационно-методическое обеспечение подготовки спортивного резерва в футболе» должны заняться два практика с опытом управленческой и организационно-методической деятельности в клубах РПЛ или ФНЛ или в футбольной сборной России. Также у них должен быть опыт реализации дополнительных профессиональных программ для администраторов, инструкторов-методистов, инструкторов по спорту, специалистов спортивных сборных, спортивных аналитиков в сфере футбола за последние 10 лет.

Фото: Максим Платонов (архив)

Занятия тренеры и специалисты по футболу из Татарстана будут проходить как в аудиториях и компьютерных классах, так и на футбольном поле. В конце обучения им предстоит пройти итоговое тестирование по единым оценочным материалам и итоговую аттестации в форме защиты их работ. По итогу выберут шесть лучших проектов.

Татарстанских тренеров ждет минимум 20 часов практического обучения по каждой программе. Занятия организуют в привычном для них месте работы — на футбольном поле.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Отрабатывать мастерство тренеры будут на футбольных командах или группах футболистов. Все практические занятия будут фиксироваться на камеру с последующим анализом.

На футбольном поле с искусственным покрытием, где будут проходить практические занятия, требуется шесть ворота с сеткой метр на метр, двое ворот с сеткой 2х5 метров, двое ворот с сеткой 2х3 м и еще двое ворот с сеткой 2,44х7,32 м. Также для уроков предоставят 44 футбольных мяча.

Фото: Максим Платонов (архив)

Кроме того, для практических занятий тренеров и специалистов по футболу требуется предоставить спортивное сооружение с крытым универсальным спортивным залом. Оно должно быть оснащено массажными роликами для йоги, плиометрическими боксами, функциональными петлями, секундомерами, флипчартами, резиновыми эспандерами различного сопротивления, теннисными мячами и ковриками для фитнеса.

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Татьяна Демина