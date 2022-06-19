Банкоматы российского производства появятся на рынке в феврале — марте 2023 года

Первые банкоматы российского производства планируют поставить на рынок в феврале — марте 2023 года. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на генерального директора компании BFS, собирающейся заняться их производством, Артема Жилонова.

По его словам, их массовое производство планируется начать в первом квартале следующего года. Все банкоматы оснастят процессором «Эльбрус» и российским программным обеспечением, а также у них будет собственный уникальный дизайн. С точки зрения технологичности российские устройства будут полностью соответствовать запросам рынка и не уступать западным аналогам.

Жилонов отметил, что первая партия составит не менее 1 500 банкоматов. Он добавил, что ею уже заинтересовались многие крупные российские банки.

Фото: Максим Платонов (архив)

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Дарья Акимова