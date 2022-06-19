В Минобрнауки России заявили об увеличении числа бюджетных мест по медицинским специальностям

Фото: Дмитрий Резнов (архив)

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил об увеличении количества бюджетных мест по медицинским специальностям. Об этом сообщает «РИА Новости».

По его словам, в ведомстве отмечают стабильно растущий запрос у студентов на медицинские профессии. Поэтому идет планомерный рост числа бюджетных мест в вузах по специальностям и направлениям, связанным со здравоохранением.

Уточняется, что в настоящее время в России на направлениях здравоохранения в вузах учится около 325 тысяч студентов. Количество бюджетных мест по медицинским специальностям за 2020—2022 годы увеличилось более чем на 8 тысяч.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане студентам вузов, обучающимся по программам медицинского и фармацевтического образования, будут платить стипендии в размере пяти тысяч рублей. Выплаты будут производиться из бюджета республики. Действие постановления коснется студентов, начавших обучение с 1 сентября 2021 года.

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Дарья Акимова