В Минобрнауки России заявили об увеличении числа бюджетных мест по медицинским специальностям
Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил об увеличении количества бюджетных мест по медицинским специальностям. Об этом сообщает «РИА Новости».
По его словам, в ведомстве отмечают стабильно растущий запрос у студентов на медицинские профессии. Поэтому идет планомерный рост числа бюджетных мест в вузах по специальностям и направлениям, связанным со здравоохранением.
Уточняется, что в настоящее время в России на направлениях здравоохранения в вузах учится около 325 тысяч студентов. Количество бюджетных мест по медицинским специальностям за 2020—2022 годы увеличилось более чем на 8 тысяч.
В Татарстане студентам вузов, обучающимся по программам медицинского и фармацевтического образования, будут платить стипендии в размере пяти тысяч рублей. Выплаты будут производиться из бюджета республики. Действие постановления коснется студентов, начавших обучение с 1 сентября 2021 года.
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