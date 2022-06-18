АвтоВАЗ планирует возобновить производство некоторых моделей

АвтоВАЗ планирует в ближайшие месяцы возобновить производство по ряду моделей, кроме Lada Vesta. Об этом сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

— Больше ясности будет уже к концу следующей недели. По разным моделям разные степени локализации и, соответственно, зависимость от поставки импортных комплектующих, — приводит «РИА Новости» его слова.

Фото: vk.com/profkomavtovaz

8 июня АвтоВАЗ возобновил производство автомобилей на заводе в Тольятти после простоя с конца апреля. Там начался выпуск Lada Granta в версии Classic с минимизированным влиянием импорта. На следующий день компания объявила о простое с 14 по 17 июня в связи с отсутствием комплектующих изделий.

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Татьяна Леухина