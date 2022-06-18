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Денис Васильев стал трехкратным чемпионом России по триатлону на средней дистанции

10:28, 18.06.2022
Денис Васильев стал трехкратным чемпионом России по триатлону на средней дистанции
Фото: скриншот прямой трансляции

Новым и уже трехкратным чемпионом России по триатлону на средней дистанции стал Денис Васильев.

— Заслуженный мастер спорта Дмитрий Полянский не смог ничего противопоставить нашему чемпиону, — говорят телевизионные комментаторы.

Васильев смог преодолеть дистанцию за 3 часа, 51 минуту и 17 секунд. Серебряный финалист Полянский отстал от него ровно на одну минуту.

Фото: Карина Хакимова

Бронзовым призером чемпионата России стал Иван Калашников с временем в 3 часа 53 минуты и 21 секунду.

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Артем Гафаров
Спорт Татарстан

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