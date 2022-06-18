На ПМЭФ заключили соглашений на 5,6 триллиона рублей

На юбилейном Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заключили соглашений на сумму 5,6 триллиона рублей. Об этом заявил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.

— Мы приближаемся к 6 триллионам рублей подписанных соглашений на форуме. К настоящему времени подписано 691 соглашение на сумму 5 триллионов 639 миллиардов, — сообщил он.

Фото: kremlin.ru

Отдельно Кобяков подчеркнул, что не озвучивает суммы сделок, которые являются коммерческой тайной, пишет «РИА Новости».

Также он рассказал, что на юбилейный Петербургский международный экономический форум приехали 14 тысяч человек из 130 стран с учетом России. Своих официальных представителей прислали 79 государств.



Татьяна Леухина