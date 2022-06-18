Минобороны России: авиация за сутки нанесла удары по 62 районам сосредоточения сил ВСУ

Фото: кадр видео Минобороны России

Авиация России за сутки нанесла удары по 62 районам сосредоточения сил ВСУ, уничтожила три склада боеприпасов. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

Вооруженные силы высокоточными ракетами уничтожили технологические мощности по переработке нефти и хранилища топлива в районе Кременчуга и Лисичанска. Также средства ПВО сбили украинский самолет Су-25 и вертолет Ми-24.

Фото: кадр видео Минобороны России

Ракетные войска и артиллерия уничтожили более 310 националистов, 10 танков, три боевые машины РСЗО «Град», пишет ТАСС.



Вчера Минобороны России отчиталось о перехвате средствами ПВО ракеты «Точка-У» в ЛНР, а также восьми реактивных снарядов РСЗО «Ураган» в Харьковской области, ДНР и ЛНР.



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Татьяна Леухина