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Татарстан и Ульяновская область подписали соглашение о сотрудничестве до 2024 года

12:45, 18.06.2022
Татарстан и Ульяновская область подписали соглашение о сотрудничестве до 2024 года
Фото: пресс-служба президента Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов и губернатор Ульяновской области Алексей Русских подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве и план мероприятий по его реализации до 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Предыдущее соглашение действовало с 2007 года. Рустам Минниханов находится с рабочей поездкой в Ульяновской области, принимает участие в федеральном Сабантуе.

Фото: пресс-служба президента Татарстана

В ходе встречи он поблагодарил Русских за организацию праздника и поддержку татарских общественных организаций. В области проживает порядка 150 тысяч татар.

На ПМЭФ руководители пяти российских регионов, в том числе Татарстана и Ульяновской области, подписали соглашение о сотрудничестве по реализации межрегионального туристического проекта «Великий Волжский путь» с руководителем Федерального агентства по туризму Зариной Догузовой.

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Татьяна Леухина
ОбществоВласть Татарстан

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