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В Татарстане выявили 75 новых случаев COVID-19

11:08, 18.06.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане выявили 75 новых случаев COVID-19
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане выявили 75 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших достигло 151 882.

За сутки госпитализировали 58 пациентов, выздоровели — 184 человека. С начала пандемии от инфекции вылечились 147 700 татарстанцев. За сутки не зарегистрировано ни одного случая смерти.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Подробнее о пандемии COVID-19 в Татарстане, России и мире — в материале «Реального времени».

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Татьяна Леухина
Происшествия Татарстан

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