В Татарстане выявили 75 новых случаев COVID-19
В Татарстане выявили 75 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших достигло 151 882.
За сутки госпитализировали 58 пациентов, выздоровели — 184 человека. С начала пандемии от инфекции вылечились 147 700 татарстанцев. За сутки не зарегистрировано ни одного случая смерти.
Подробнее о пандемии COVID-19 в Татарстане, России и мире — в материале «Реального времени».
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