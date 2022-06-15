WhatsApp разрешит переносить историю переписки с Android на iPhone

В мессенджере WhatsApp появится функция переноса истории переписки со смартфонов Android на смартфоны iPhone. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу корпорации Meta* Марка Цукерберга.

По его словам, в мессенджере добавится возможность безопасно переключаться между телефонами и переносить историю переписки, фото, видео и голосовые сообщения между устройствами Android и iPhone с сохранением сквозного шифрования. В 2021 году уже была запущена функция переноса чатов с iPhone на Android.

Когда именно пользователям WhatsApp окажется доступна функция переноса переписок с устройств Android на iOS, Цукерберг не уточнил.

Фото: Максим Платонов (архив)

В апреле стало известно, что мессенджер WhatsApp станет соцсетью. В него хотят добавить новую функцию — сообщества. Это позволит пользователям объединять отдельные группы в одном месте и управлять ими эффективнее. Благодаря этому можно будет получать обновления, рассылаемые всему сообществу, и следить за обсуждениями в группах.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

Дарья Акимова