Исследование: четверть россиян считают идеальным отпуск длиной в четыре недели

Фото: Максим Платонов (архив)

25% жителей России считают, что идеальный отпуск должен длиться четыре недели. Таковы данные исследования, проведенного онлайн-порталом по поиску работы SuperJob.

23% достаточно отпуска длиной в 14 дней, 22% — в три недели. Для 18% оптимальны больше четырех недель, и лишь 7% хватит десяти дней для того, чтобы отдохнуть. 2% выбрали вариант «другое» , а 3% затруднились дать ответ.

Среди тех, кто считает идеальным отпуск длиной четыре недели и дольше, 45% мужчин и 39% женщин. Среди россиян с зарплатой до 50 тысяч рублей так ответили 47% участников, среди тех, кто зарабатывает больше 80 тысяч рублей, — 39%.

Фото: Ринат Назметдинов

Согласно другому исследованию, 13% казанцев хотели присоединить дни отпуска или отгулы к выходным в честь Дня России, чтобы получился длинный отпуск. 66% жителей города заявили, что не планируют продлевать праздник отпусками или отгулами. Еще 10% затрудняются ответить на вопрос.



Дарья Акимова