Исследование: в апреле — мае 2022 года в Казани стали покупать на 18% чаще товары для ремонта

Фото: Максим Платонов (архив)

В апреле и мае этого года в Казани стали на 18% чаще покупать товары для ремонта и строительства в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводят эксперты «Авито» по результатам исследования.

Жители столицы Татарстана на 65% больше приобретали окна и материалы для балконов. Их можно купить в среднем за 2 750 рублей. Продажи инструментов выросли на 49%, а их средняя стоимость составила 6 790 рублей. Двери со средней ценой в 8 050 рублей покупали чаще на 16%.

Также увеличились продажи крепежных изделий и электрики — на 89 и 78% соответственно.

По словам руководителя категории «Строительство и мебель» в «Авито» Ильи Адамского, весной и в начале лета наблюдался всплеск интереса к строительству и ремонту по всей России. Во многом этому поспособствовало распространение льготной ипотеки на возведение частных домов, а также переключение с путешествий на обустройство своих загородных участков.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Кроме того, впервые с 2020 года популярные категории строительных материалов начали снижаться в цене. Больше всего подешевели товары для строительства стен — на 36%, для кровли и водостока — на 21%, на пиломатериалы и общестроительные материалы (кирпич, плитка, блоки) и крепеж — на 19 и 16% соответственно.

Согласно другому исследованию, в Казани с апреля по май 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос спрос на ремонтные работы на 56%. Больше всего он увеличился на остекление балконов — 69%. Также стала популярнее на 60% установка бойлеров для нагрева воды.

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Дарья Акимова