В Казани на 56% вырос спрос на ремонтные работы, в лидерах — остекление балконов

Жители Казани с наступлением теплой погоды стали чаще интересоваться ремонтными работами — с апреля по май 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на услуги мастеров по ремонту в столице Татарстана увеличился на 56%. Об этом «Реальному времени» рассказали в пресс-службе «Авито. Услуги».

В лидерах — остекление балконов

Наиболее сильно вырос спрос на остекление балконов — 69%. При этом, отмечает компания, на 30% выросло и количество предложений по проведению работ. Вместе с остеклением часто проводят утепление: кладут теплые полы и устанавливают внешнюю обшивку на стены.

Фото: pexels.com

Сейчас по запросу «остекление балконов» на портале «Авито» в Казани можно найти 82 объявления от исполнителей в разных частях города. Некоторые из них предлагают комплексные услуги — остекление, обшивка, укладка полов и установка мебели.

Обещанные сроки у исполнителей разные. Некоторые обещают выполнить работы за 3-5 дней, а кто-то и вовсе за сутки.

Перед отключением горячей воды устанавливают бойлеры

Второй по популярности ремонтной работой в Казани стала установка бойлеров для нагрева воды. Спрос на них с апреля по май вырос на 60%, а количество предложений увеличилось на 43%.

Фото: pexels.com

Аналитики связывают это с тем, что жители города готовятся к летнему сезону и уже привычному отключению горячей воды для ремонта трубопроводов.

По запросу «бойлер» портал выдает 375 объявлений в столице Татарстана. Стоит отметить, что в эту же подборку попали различные трубы, в том числе для теплого пола, а также клапаны и другие запчасти.

Цены на водонагреватели значительно отличаются. Подержанные варианты можно найти и за 4 000 рублей. За устройство для раковины просят около 2 000 рублей. Есть и подороже — водонагреватели косвенного типа можно найти за 37 000 рублей.

Натяжные потолки тоже пользуются спросом

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, с апреля по май на 25% вырос спрос на натяжные потолки. Примерно такие же изменения затронули и количество предложений — их стало на 24% больше.

Фото: pexels.com

В поиске «Авито» по запросу «Натяжные потолки» выдается 220 различных объявлений. Цена в них варьируется от 40 до 200 рублей за «квадрат». Больше всего предложений по высокой цене или близкой к ней.

Установку большинство исполнителей обещают максимально быструю. Кто-то указывает, что на работу нужно несколько часов, а кто-то просто пишет, что управится в течение дня.

Для поклейки обоев выбирают теплую погоду

Следующей по популярности среди казанцев следует поклейка обоев. Аналитики отмечают рост спроса на 19%, а количества предложений — на 17%. Сообщается, что теплую погоду выбирают из-за возможности постоянно проветривать помещение.

Фото: pexels.com

По запросу «поклейка обоев» можно найти 159 объявлений. Кто-то включает в итоговую цену снятие старого покрытия стен и установку нового, а кто-то просит за это дополнительные деньги. На первой странице поиска можно найти объявления от 80 до 150 рублей за кв. метр.

Артем Гафаров