Сегодня в Татарстане ожидается дождь, гроза и до +26 градусов

В субботу, 18 июня, в Татарстане ожидается переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь, прогнозируют в Гидрометцентре республики.



Максимальная температура воздуха днем составит +21..+26 градусов. В Казани прогнозируется от +23 до +25 градусов. В Набережных Челнах потеплеет до +22..+25°С.

Синоптики предупреждают о грозе днем и вечером местами. При ней порывы ветра могут усиливаться до 15—20 м/с. В целом ожидается северо-западный с переходом на юго-западный умеренный ветер.

Фото: Максим Платонов (архив)

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей недели, 20 июня, в республике сохранится теплая погода — днем воздух прогреется до +21..+26 градусов, однако местами вновь ожидаются дожди и грозы.

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Татьяна Демина