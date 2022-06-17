В Минпромторге считают, что промышленная ипотека в России будет пользоваться большим спросом

Глава Минпромторга России Денис Мантуров выразил мнение, что промышленная ипотека в стране будет пользоваться большим спросом. Об этом сообщает «РИА Новости».

Он назвал такой вид ипотеки своевременным решением. По словам министра, ее идея пришла достаточно спонтанно, потому что есть типовая конструкция индустриального парка, где сосредоточены достаточно крупные здания.

Мантуров также заявил, что сейчас настало время поддержать малые и средние предприятия. Это будет хорошим подспорьем, как считает министр. Те, кто хочет создать бизнес быстро, смогут воспользоваться такой возможностью.

Фото: kremlin.ru

Сегодня президент России Владимир Путин, выступая на XXV Петербургском международном экономическом форуме, заявил, что считает возможным снизить ставку по льготной ипотеке до 7%. Сейчас она составляет 9%.

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Дарья Акимова