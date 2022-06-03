В Казани реорганизуют городскую клиническую больницу №7

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани реорганизуют городскую клиническую больницу №7. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Согласно документу, к городской клинической больнице №7 присоединят Республиканский клинический неврологический центр. Профинансируют реорганизацию из средств, предусмотренных программой госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи в Татарстане.

Республиканский клинический неврологический центр, расположенный в Казани по ул. Ватутина, 13, присоединяют к горбольнице номер №7 по предложению Министерства здравоохранения Татарстана. После присоединения у ГКБ сохранятся ее основные цели деятельности, подчеркивается в постановлении.

Фото: Максим Платонов (архив)

В начале 2022 года в Казани в Городской клинической больнице №7 открылся лечебно-реабилитационный центр. В нем будут проводить курсы реабилитации больных с поражениями центральной нервной системы, соматическими заболеваниями, заболеваниями периферической нервной системы, костно-мышечной системы и тех, кто перенес COVID-19.



Татьяна Демина