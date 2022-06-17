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Путин призвал аккуратно подойти к декриминализации экономических составов преступлений

16:34, 17.06.2022
Путин призвал аккуратно подойти к декриминализации экономических составов преступлений
Фото: кадр видео

Необходимо аккуратно, но основательно подойти к декриминализации некоторых экономических преступлений. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на XXV Петербургском международном экономическом форуме.

Глава государства считает, что назрело время пересмотреть составы крупного и особо крупного размеров ущерба при экономических преступлениях, которые установлены Уголовным кодексом России.

Фото: Максим Платонов

Президент России начал выступление на пленарной сессии ПМЭФ ближе в 16 часам. Оно было запланировано на 14.00, но его перенесли в связи с DDoS-атаками.

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Татьяна Демина
Общество

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