Путин перенесет выступление на ПМЭФ на час из-за DDoS-атак

Президент России Владимир Путин решил в связи с DDoS-атаками на ПМЭФ перенести на час свое выступление. Оно начнется в 15.00, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

На системы ПМЭФ, в том числе аккредитации, начались массированные DDoS-атаки. В связи с этим запланированное на 14.00 выступление переносится.

Фото: kremlin.ru

— За это время как раз будут приняты все исчерпывающие меры для устранения последствий этих кибератак, все будет налажено и, главное, будет обеспечена возможность для всех, кто должен присутствовать на пленарке, присутствовать там, — приводит «РИА Новости» его слова.

В прошлом году президент России Владимир Путин на своем выступлении на ПМЭФ объявил о ряде мер поддержки жителей страны. В прошлом году глава государства вместе с канцлером Австрии Себастьяном Курцем и эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани обсуждал «Северный поток — 2», вакцинирование от коронавируса и избавление от доллара в международных расчетах. Подробнее — в материале «Реального времени».



Татьяна Леухина