СК: в Лениногорске рыба погибла из-за сброса сточных вод в пруд Камышлинский

СК России по Татарстану возбудило уголовное дело по статье «Загрязнение вод» (ч. 2 ст. 250 УК РФ) после гибели рыбы в пруду Камышлинский в Лениногорске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в апреле этого года в пруду произошел массовый мор плотвы. Погибли 3 748 рыб.

По результатам исследования, это произошло в результате сброса сточных вод. Предельная концентрация в пробах воды по аммоний-иону была превышена в 5,2 раза, по фосфат-иону в 3 раза.

Фото: t.me/prokrt

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.



Уголовно дело о массовом море рыбы возбудили по требованию татарской природоохранной прокуратуры. По данным надзорного ведомства, ущерб водным биологическим ресурсам оценивается в 937 тысяч рублей.

Татьяна Леухина