В Белгородской области разбился военный самолет
В Белгородской области самолет Су-25 упал, летчика эвакуировали на аэродром базирования. Об этом заявили в пресс-службе Западного военного округа.
Воздушное судно упало в безлюдном месте, разрушений на земле нет. Вероятная причина крушения — техническая неисправность, пишет ТАСС.
В апреле в Ленинградской области потерпел аварию МиГ-31. Это произошло во время выполнения планового учебно-тренировочного полета. Экипаж катапультировался.
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