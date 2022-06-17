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В Белгородской области разбился военный самолет

11:25, 17.06.2022
В Белгородской области разбился военный самолет
Фото: wikimedia.org

В Белгородской области самолет Су-25 упал, летчика эвакуировали на аэродром базирования. Об этом заявили в пресс-службе Западного военного округа.

Воздушное судно упало в безлюдном месте, разрушений на земле нет. Вероятная причина крушения — техническая неисправность, пишет ТАСС.

В апреле в Ленинградской области потерпел аварию МиГ-31. Это произошло во время выполнения планового учебно-тренировочного полета. Экипаж катапультировался.

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Татьяна Леухина
Происшествия

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