В Сбербанке спрогнозировали, через сколько лет российская экономика вернется к уровню 2021 года

Российская экономика вернется к уровням 2021 года примерно через 10 лет, если не предпринимать никаких мер в текущей ситуации. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По его словам, российская экономика продемонстрировала «совершенно необыкновенную гибкость».

— Никто не ожидал, что такими темпами будут происходить перестройка и подстройка под новую ситуацию, и конечно же, это происходит во многом благодаря тому, что экономика приобрела за эти годы уникальный опыт, — передает ТАСС его слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вчера глава Минэкономразвития Максим Решетников отметил, что спад экономики России и уровень инфляции могут оказаться ниже текущих прогнозов. Власти готовятся в июне пересмотреть свои ожидания с учетом того, что страна проходит кризис лучше, чем прогнозировалось в начале марта.

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Татьяна Леухина