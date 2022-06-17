«Автоприбор» начнет производство комплектующих для автомобилей КАМАЗ — подписан меморандум о сотрудничестве

ПАО «КАМАЗ» на Петербургском международном экономическом форуме подписал меморандум о сотрудничестве с научно-производственным комплексом «Автоприбор». Он касается производства автокомпонентов для машин челнинского предприятия.



— Меморандум определяет содержание и совместный план действий по оценке возможности и запуску производства комплектующих изделий для автомобилей КАМАЗ на мощностях НПК «Автоприбор», — говорится в сообщении пресс-службы челнинского предприятия.

Для начала планируется проанализировать возможности производства «Автоприбора» и сформировать перечень комплектующих для локализации. Для мониторинга реализации этих целей создадут рабочую группу.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

КАМАЗ и «Автоприбор» сотрудничают более 40 лет. НПК уже поставляет около 50 наименований автозапчастей для различных моделей автотехники КАМАЗ, в том числе приводы, рычаги и щетки стеклоочистителей, электронные спидометры и так далее. Весной этого года «Автоприбор» в рамках импортозамещения начал поставлять КАМАЗу инновационные цифровые датчики давления. Еще несколько пилотных проектов на данный момент разрабатываются.

На ПМЭФ КАМАЗ и ОАО «Минский завод шестерен» договорились о сотрудничестве в сфере производства автокомпонентов. Предприятие должно освоить ряд позиций: шестерни для автомобилей КАМАЗ, коробки переключения передач КПП «154 КАМАЗ», а также детали для редуктора моста.

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Татьяна Демина