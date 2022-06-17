В Вахитовском районе Казани ограничат движение на улице Назарбаева на три месяца

В Вахитовском районе Казани на улице Назарбаева частично ограничат движение для автомобилей и пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Так, начиная с сегодняшнего дня и до 16 сентября ограничивается движение транспорта и полностью перекрывается тротуар по улице Назарбаева от улицы Хади Такташ до моста через озеро Нижний Кабан. Это связано с с работами по переустройству инженерных коммуникаций.

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В Советском районе Казани на улице Сахарова, в районе дома №24, ограничат движение по проезжей части с 17 июня по 13 августа. Решение связано с поэтапными работами по выносу тепловых коммуникаций из зоны строительства первого участка второй линии метрополитена.



Дарья Акимова