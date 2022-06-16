В Советском районе Казани почти на два месяца ограничат движение на улице Сахарова

В Советском районе Казани на улице Сахарова, в районе дома №24, ограничат движение по проезжей части. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Решение связано с поэтапными работами по выносу тепловых коммуникаций из зоны строительства первого участка второй линии метрополитена.

Так, с 17 июня по 2 июля полностью закроют движение по проезжей части по улице Сахарова в направлении от проспекта Альберта Камалеева в сторону улицы Закиева, с 3 по 16 июля — по проезжей части по улице Сахарова в направлении от улицы Закиева в сторону проспекта Альберта Камалеева.

С 17 по 30 июля движение частично ограничат по проезжей части по улице Сахарова (дублер, крайняя левая полоса) в направлении от проспекта Победы в сторону улицы Закиева, с 31 июля по 13 августа — по проезжей части по улице Сахарова (дублер, крайняя правая полоса) в направлении от проспекта Победы в сторону улицы Закиева.

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На днях сообщалось, что в Казани на улицах Академической и Шмидта частично ограничат движение для пешеходов и транспорта. Работы по устройству коммуникаций будут проходить поэтапно.

Дарья Акимова