Как для Татарстана проходил второй день ПМЭФ — видео

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Как для Татарстана проходил второй день Петербуржского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Делегация республики ведет на форуме активную работу. Общее число подписанных соглашений о сотрудничестве приблизилось к десяти. Одним из важных стал документ по организации и проведению второго Международного чемпионата профессионального мастерства в сфере промышленного строительства в 2022 году в Казани. Подписантами стали Минстрой России, госкорпорация «Росатом» и Татарстан.

Также республика принимала участие в пилотном проекте по созданию единой базы объектов недвижимости и инфраструктуры. Президент Татарстана Рустам Минниханов, выступая на тематической панельной сессии форума, рассказал, что в республике есть более 850 тысяч зданий с незарегистрированными правами.

Кроме того, Татарстан подписал соглашение о сотрудничестве по реализации туристического проекта «Великий Волжский путь» и о проведении совместных проектов с компанией VK.

Сегодня также республика успела заключить соглашения с АО «Почта Банк», и ПАО «Газпром нефть». А Казань примет новый международный турнир — первые в истории «Игр будущего — 2024». Соревнования продлятся девять дней и пройдут в 15 дисциплинах. В них примут участие более 1 тысячи человек. Ожидаемое количество просмотров на стриминговых площадках — более 150 млн.



Дарья Акимова