Башкортостан и «Евразийская агрологистика» создадут оптово-распределительный центр

Сегодня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) власти Башкортостана и АНО «Евразийская агрологистика» (специализированный сервис АО «РЖД Логистика» и АО «РЭЦ») заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает «Интерфакс».

Документ предусматривает создание на территории Башкирии оптово-распределительного центра в рамках реализуемого странами Евразийского экономического союза совместного проекта по осуществлению ускоренных железнодорожных и мультимодальных перевозок «Агроэкспресс». По словам премьер-министра республики Андрея Назарова, его реализация позволит привлечь в экономику Башкортостана около 8 млрд рублей и создать 100 рабочих мест.

Кроме того, стороны планируют совместное развитие нового проекта — «Евразийского агроэкспресса». Он предусматривает ускоренные контейнерные и мультимодальные перевозки сельскохозяйственных и продовольственных грузов.

На днях сообщалось, что на ПМЭФ Башкортостан планирует заключить более 30 инвестиционных соглашений. Это позволит привлечь в регион дополнительные инвестиции и создать новые рабочие места. Официальную делегацию Башкортостана на форуме возглавил глава республики Радий Хабиров.

Дарья Акимова