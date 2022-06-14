На ПМЭФ Башкортостан заключит больше 30 крупных инвестиционных соглашений — в том числе с КАМАЗом

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Башкортостан планирует заключить более 30 инвестиционных соглашений. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу главы республики.

Это позволит привлечь в регион дополнительные инвестиции и создать новые рабочие места. Официальную делегацию Башкортостана на форуме возглавит глава республики Радий Хабиров.

По имеющейся информации, в числе основных документов, которые планируют подписать на мероприятии, есть дорожная карта с КАМАЗом о развитии промышленного парка в Туймазинском районе Башкирии, межрегиональное соглашение о развитии туристического проекта «Большой Урал», договор об инвестиционных намерениях с белорусской компанией «АМКОДОР» и меморандум о реализации транспортных проектов совместно с банком ВТБ.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. Он проходит ежегодно, начиная с 1997 года. С 2005 года проводится под патронатом и при участии президента России. В 2022 году страной-гостем ПМЭФ выступит Египет.

Дарья Акимова