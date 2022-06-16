«Но все равно у тебя дома есть Она»: «Громкие рыбы» выпустили «несогласованную» рекламу башкирской соды

Фото: скриншот видео

Креативный продакшен «Громкие рыбы» выпустил «несогласованную рекламу» башкирской соды. Ролик они разместили в своих социальных сетях. На момент публикации этой новости видео на YouTube собрало менее 900 просмотров.

— Одного у России не отнять — соду. Да, она проста, как две копейки. Да, есть куча других новых средств. Но все равно у тебя дома есть Она. Это часть нашей души. Сода! Сыпется свобода! — говорится в описании ролика.

В качестве звукового сопровождения в рекламе фолк-музыка, отсылающая зрителя к многовековой истории России. Вместе с этим можно увидеть визуальные отсылки и к недавнему прошлому страны — советскому периоду. Также проглядывается некая пародия на одну современную памятную акцию, связанную с советской историей.

В Санкт-Петербурге идет XXV Международный экономический форум. В нем участвует Башкирская содовая компания, на стенде которой гостей встречает анимированная упаковка соды.

Коробка приветствует участников ПМЭФ фразами «Добрый день!» и «Привет!». Затем анимированный персонаж проводит эксперименты — синтезирует вещества в колбах и пробирках и смешивает неизвестные ингредиенты в миске на фоне природных пейзажей Башкирии. Также в мини-фильме можно увидеть Конгресс-холл «Торатау» в Уфе.

В июле 2020 года студия «Громкие рыбы» выпустила несогласованную рекламу мази «Звездочка». Видео было опубликовано на канале студии в YouTube 16 июля и набрало более 3 тыс. просмотров.

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Артем Гафаров