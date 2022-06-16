Велимир Перасович продлил контракт с УНИКСом

Казанский баскетбольный клуб УНИКС объявил о достигнутой договоренности с хорватским специалистом Велимиром Перасовичем о продолжении сотрудничества еще на один сезон. Новый контракт с хорватским специалистом будет действовать до конца сезона 2022/2023.



В сезоне 2021/2022 Велимир Перасович завоевал вместе с казанской командой бронзовые медали Единой Лиги ВТБ и чемпионата России.

В регулярном чемпионате Евролиги УНИКС шел в зоне плей-офф, а зимой поднималась до четвертого места в таблице. До момента исключения из турнира казанцы одержали 13 побед в главном турнире континента.

Ранее президент клуба Евгений Богачев понадеялся, что вместе с Велимиром Перасовичем в Казани останется его соотечественник, форвард Марио Хезоня.