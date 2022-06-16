Великобритания ввела санкции против патриарха Кирилла и детского омбудсмена Львовой-Беловой

Великобритания ввела санкции в отношении патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Ограничительные меры связаны с поддержкой военной спецоперации на Украине.

Также под санкции попала уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова. По мнению британских властей, она причастна к «принудительному перемещению и усыновлению украинских детей», пишет «РИА Новости».

Фото: flickr.com

Санкции подразумевают запрет на посещение Великобритании, заморозку активов и ограничение ведения бизнеса.

В мае Великобритания ввела санкции против 12 россиян. В списке оказались родственники президента России, в том числе его бывшая жена Людмила Очеретная. В апреле под ограничительные меры Соединенного Королевства попали гендиректор РЖД Олег Белозеров, официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков, первый заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил страны Николай Богданский и др.

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Татьяна Леухина