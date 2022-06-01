Программу льготной ипотеки для многодетных семей продлят до конца 2023 года

В России программу льготной ипотеки для многодетных семей продлят до конца 2023 года. Об этом сообщил президент страны Владимир Путин.

Глава государства также рассказал о поддержке семей из Донбасса. Он заявил, что власти сделают все, «чтобы обеспечить их всеми мерами социальной поддержки».

— Речь идет об организации медицинской помощи, получении хорошего образования, востребованной специальности, — приводит слова Путина пресс-служба Кремля.

Фото: Максим Платонов

Напомним, 1 мая премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении действия программы «Льготная ипотека» до конца 2022 года. Ее можно получить на покупку жилья в новостройках, строительство частного дома или приобретение земельного участка для его строительства.

Сегодня в российском правительстве сообщили о запуске в пилотном режиме льготной ипотеки на строительство частных жилых домов своими силами — без оформления договора подряда с профессиональными застройщиками. Ставка по таким кредитам не будет превышать 9% годовых.



Татьяна Демина