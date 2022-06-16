19 июня на казанском пляже «Нижнее Заречье» пройдет мастер-класс по виндсерфингу

19 июня на казанском пляже «Нижнее Заречье» состоится мастер-класс по виндсерфингу. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Начнется занятие в 11:00. Место встречи — у пункта спасателей (ориентир — поворот с Кремлевского моста на ресторан по адресу: Нижнезареченская дамба, 1). Инструкторы научат всех желающих вставать на доску и управлять парусом. Мастер-класс пройдет бесплатно.

Тем, кто желает принять участие в практической части занятия, нужно пройти регистрацию по ссылке. Также можно просто теоретическую часть урока.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В Казани в этом летнем сезоне для купания доступны пять муниципальных пляжей. Это «Озеро Комсомольское», «Озеро Большое Лебяжье», «Нижнее Заречье», «Локомотив» и «Озеро Глубокое».

Доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Тимур Аухадеев сообщил, что на данный момент температура воды в Куйбышевском водохранилище вблизи столицы Татарстана составляет пока +15 градусов Цельсия. По его словам, не вредно купаться при температуре воды в +20 градусов и выше.





Дарья Акимова