Минпросвещения России предложило обязать соблюдать правила русского языка чиновников

В Минпросвещения России предложили сделать знание русского языка одним из условий поступления на государственную службу. Соответствующий документ размещен на портале проектов нормативных актов. Об этом сообщает РБК.

Проектом предполагается внести изменения в федеральный закон «О государственном языке РФ». Его целью является контроль за соблюдением норм и правил современного русского литературного языка.

Согласно тексту документа, чиновникам также придется создавать условия для соблюдения должностными лицами норм и правил русского языка. По мнению авторов, проект позволит укрепить корректность использования государственного языка людьми, работающими на госслужбе.

Фото: Максим Платонов (архив)

В январе Институт прогрессивного образования предложил внедрить для госслужащих в сфере образования ежегодные курсы «Тренды цифровой молодежной среды». Там чиновников могли бы учить ведению модных соцсетей, например TikTok, и так далее. Идею поддержала председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

Дарья Акимова