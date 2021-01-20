Сенатор от Башкирии поддержала создание курсов молодежных трендов для чиновников

Председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова поддержала идею создания курсов, которые будут давать чиновникам представление о молодежных трендах. Согласно инициативе, их необходимо учить сленгу, мемам и геймификации.

«Я поддерживаю саму идею того, что любой госслужащий должен развиваться, повышать квалификацию, в том числе быть в курсе новых тенденций. Тем более если их деятельность направлена на работу с детской, молодежной аудиторией. Мы должны понимать, чем интересуются дети, молодежь, в том числе и соцсети, — все, что мы называем современными трендами», — приводит слова сенатора от Башкирии RT.

Она добавила, что при всех прелестях идеи нужно, чтобы инициатива не превратилась в формальные курсы, которые каждый год проходят все госслужащие.

«В целом идея повышения квалификации, того, чтобы быть в курсе событий, понимать, дышать тем же воздухом, что и аудитория, с которой ты работаешь, — это важно, но вводить это в рамки обязательных спецкурсов я бы не спешила», — сказала Гумерова.

Фото: science.council.gov.ru

Ранее Институт прогрессивного образования предложил внедрить для госслужащих в сфере образования (сотрудников Минпросвещения, Рособрнадзора и региональных министерств образования) ежегодные курсы «Тренды цифровой молодежной среды». Там чиновников могли бы учить ведению модных соцсетей, например TikTok, ориентировать в среде кумиров молодежи в Instagram и так далее.

Напомним, сама Гумерова тоже ненадолго становилась героем интернета. Ее стали высмеивать в соцсетях после прочитанного президенту РФ Владимиру Путину стихотворения.