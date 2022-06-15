В Татарстане семья не может заселиться в построенный для нее дом — видео

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В Татарстане семья не может заселиться в построенный для нее дом в микрорайоне Вознесенское в Казани. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Алия и Ильдар Сафины должны были переехать в него еще в ноябре 2021 года. Однако теперь новоселье под вопросом. Как они рассказали, застройщик Руслан Хазиев, найденный парой через интернет, предложил им следующую схему. Ему требовалось выкупить земельный участок, чтобы начать стройку. За это Сафины отдали ему 4,7 млн рублей, вырученные за продажу своей квартиры. Затем с застройщиком составили договор. По нему он обязался построить здание в течение четырех месяцев.

По словам Ильдара Сафина, первые 2 месяца строители ничего не делали, потом построили фундамент и снова остановились. Затем они стали просить у заказчиков деньги, аргументируя это тем, что цены выросли. В итоге, к назначенному сроку дом готов не был. Теперь застройщик готов продать дом или вернуть деньги, которые ему отдали Сафины год назад. Однако семья не согласилась с этим и обратилась к юристам. Те считают, что доказательств для предоставления в суд недостаточно.

В начале июня в Казани компания-застройщик «Бриз-Строй» обманула более десяти семей. Некоторым обещали вернуть деньги, однако средства так и не поступили. Так, одна из пострадавших потеряла более 3 млн рублей.





Дарья Акимова